Fırtına'da büyük derbi hedefi

Süper Lig’deki son maçında Eyüpspor’u tek golle geçerek yükselişini sürdüren Trabzonspor, yarın deplasmanda Beşiktaş ile derbide karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, sahadan 3 puanla ayrılarak hem çıkışını sürdürmek hem de son dönemde gerek deplasmanlarda gerekse derbilerde yaşadığı şanssızlığını kırmak istiyor. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak. Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 10 maçtan 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.