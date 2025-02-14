Fırtına'da büyük derbi hedefi

Süper Lig’de yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılarak hem çıkışını sürdürmek, hem bu sezon dış sahadaki ilk galibiyetini almak hem de 468 günlük derbi galibiyeti hasretini bitirmek istiyor.
Süper Lig’deki son maçında Eyüpspor’u tek golle geçerek yükselişini sürdüren Trabzonspor, yarın deplasmanda Beşiktaş ile derbide karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, sahadan 3 puanla ayrılarak hem çıkışını sürdürmek hem de son dönemde gerek deplasmanlarda gerekse derbilerde yaşadığı şanssızlığını kırmak istiyor. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak. Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 10 maçtan 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.
468 GÜNDÜR DERBİ ALAMADI
Trabzonspor aynı zamanda, derbi karşılaşmalarında yaşadığı kötü gidişe de son vermek istiyor. Bordo-mavili takım, 468 gündür derbi galibiyeti elde edemiyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarılacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Trabzonspor, rakipleri önünde çıktığı son 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Bordomavililer, Beşiktaş'ı yenmesi halinde bu sezon ilk kez dış sahada galibiyet elde edecek ve İstanbul'dan 468 gün sonra söz konusu rakipleri karşısından 3 puanla dönecek.