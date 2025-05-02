Fırtına'da öncelik Kasımpaşa

Süper Lig’de kalan 5 maç öncesinde orta sıraların üzerinde kendisine yer bulan Trabzonspor, pazartesi günü deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Fatih Tekke, ligde ve kupada art arda oynanacak Galatasaray maçlarında İstanbul’dan galibiyetle dönerek takımdaki moralleri artırmayı hedefliyor. Trabzonspor camiası sezonun finali olarak gördüğü Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklanırken, bordomavililer Kasımpaşa maçından sonra lig ve kupada Galatasaray ile iki kez karşılaşacak.