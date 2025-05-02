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Fırtına'da öncelik Kasımpaşa

Fırtına'da öncelik Kasımpaşa

Ali Kemal Yazıcı
04:002/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fatih Tekke
Fatih Tekke

Süper Lig’de kalan 5 maç öncesinde orta sıraların üzerinde kendisine yer bulan Trabzonspor, pazartesi günü deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Fatih Tekke, ligde ve kupada art arda oynanacak Galatasaray maçlarında İstanbul’dan galibiyetle dönerek takımdaki moralleri artırmayı hedefliyor. Trabzonspor camiası sezonun finali olarak gördüğü Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklanırken, bordomavililer Kasımpaşa maçından sonra lig ve kupada Galatasaray ile iki kez karşılaşacak.


MAÇ MAÇ PLANLIYORUZ

Önceliklerinin Kasımpaşa maçı olduğunu belirten Fatih Tekke, “Galatasaray maçları öncesinde öz güvenimizi üst düzeye çıkartmak için Kasımpaşa maçını kayıpsız geçmeliyiz. Kupanın camia için neler ifade ettiğini biliyoruz fakat önceliğimiz Kasımpaşa mücadelesi. Maç maç planlayarak, oynayarak yolumuza devam etmeliyiz. Zorunlu değişiklik dışında rotasyon düşünmüyorum” dedi.



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