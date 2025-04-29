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Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Haber Merkezi
16:0829/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
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Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?
Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

TFF, Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçının 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 35. haftanın programını duyurdu. TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.


Süper Lig’in 35. haftanın programı şu şekilde:


9 Mayıs Cuma

20.00 Rams Başakşehir - Fenerbahçe

20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor


10 Mayıs Cumartesi

16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa

19.00 Trabzonspor - Galatasaray


11 Mayıs Pazar

16.00 Sivasspor - Bodrum FK

19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor

19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor


12 Mayıs Pazartesi

20.00 Kayserispor - Antalyaspor


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