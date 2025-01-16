Fırtına’da rota Avrupa

Efsane başkanı Şamil Ekinci’nin isminin verildiği 2024-2025 sezonuna sancılı başlayan Trabzonspor, ligin ilk yarısını oynadığı 18 maçta topladığı 22 puanla 10. sırada tamamladı. Son maçlarda ise alınan skorların yanı sıra sergilenen futbol da umutları yeşertirken, ikinci yarı hedefi yukarılara tırmanmak ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edecek bir yerde sezonu bitirmek olarak belirlendi.

13 YENİ İSİM GELDİ

Trabzonspor, sezon başında yaptığı 13 transfer için toplamda 21 milyon 480 bin Euro harcarken, satışlardan 1 milyon 370 bin Euro gelir elde etti. Bordo-mavililer, Cham, Serdar Saatçı, Banza, Malheiro, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Batagov, Draguş, Okay Yokuşlu, Lundstram, Barisic, Savic ve Nwakaeme gibi önemli oyuncuları renklerine bağladı.

ŞENOL GÜNEŞ’LE 5 GALİBİYET

Sezona deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kalarak başlayan Trabzonspor’da UEFA Avrupa Ligi’ne de veda edilmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. 2. haftayı BAY geçen bordo-mavililer, 3. haftadaki Kayserispor maçının Avrupa kupaları nedeniyle ertelenmesiyle bu boşlukta takımı yardımcı teknik adam İhsan Derelioğlu’na teslim etti. Trabzonspor, Derelioğlu ile çıktığı Eyüpspor maçında da golsüz berabere kalarak 1 puanla döndü. Bu maç sonrasında oynanan Beşiktaş derbisinde takımın başında yer alan deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş ile 16 lig maçına çıkan Trabzonspor, 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, Güneş'le birlikte hanesine 22 puan yazdırdı.

SAVUNMA KEYİF KAÇIRDI

Trabzonspor, evinde Beşiktaş ile berabere kalırken, Fenerbahçe’ye ve deplasmanda da Galatasaray’a yenildi. Bordo-mavililerin bu yarıda en önemli sorunu sakatların fazla olması ve buna bağlı kadro istikrarını yakalayamaması oldu. Özellikle savunmada büyük sorun yaşayan Trabzonspor’un kadroda yaşadığı istikrarsızlık saha sonuçlarına da yansıdı.

UĞURCAN DİKKAT ÇEKTİ

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor'da kaptan ve kaleci Uğurcan Çakır başarılı performansı ile dikkat çekerken, milli file bekçisi birçok maçta bordo-mavili takımı ipten alan isim oldu. Sezon başında Portekiz'in Braga takımından kiralanan Simon Banza ise 15 maçta attığı 12 gol ile dikkatleri çekti.











