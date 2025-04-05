Fırtına’nın büyük hedefi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı 519 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak. İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Rakipleri önünde çıktığı son 7 müsabakada 6 yenilgi ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, galibiyet elde edemedi.





BU SEZON BİR BERABERLİK VAR

Trabzonspor, üç büyük rakibinden Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından geçen sezon sahasında Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1 yenildi.





TEKKE’NİN İLK BÜYÜK SINAVI

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısındaki ilk karşılaşmasına çıkacak. Tekke yönetiminde ilk dış saha maçında İstanbul'da Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine son veren bordo-mavililer, dış sahadaki ikinci müsabakasında da 519 gün sonra üç büyük rakibi karşısında kazanmanın mücadelesini verecek.



