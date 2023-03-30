Avustralya GP'de en çok kazanan pilot Michael Schumacher olurken son iki sezonun şampiyonu Max Verstappen burada hiç yarış kazanamadı.
Formula 1'de bu sezonun 3. ayağı Avustralya'nın Albert Park pistinde koşulacak. 58 tur ve 5.278 kilometreden oluşan pistte izleyiciler saat ve yayın bilgisini merak ediyor.
1. Antrenman Seansı / 04.30 - 05.30 / S Sport Plus - Tivibuspor
2. Antrenman Seansı / 08.00 - 09.00 / S Sport Plus - Tivibuspor
Yarış / 08.00 / S Sport 2 - S Sport Plus - Tivibuspor
Geçen iki yarışta da podyumun ilk iki basamağını dolduran Red Bull pilotları çifte şampiyon Max Verstappen ve deneyimli sürücü Sergio Perez, sezona hızlı başladı. 2022 sezonunda araçlarda yapılan köklü değişimlerin ardından bu sezona nispeten daha az değişiklikle başlayan takımlar, Red Bull’un dominasyonuna karşı yeni güncellemeler yapmak için kolları sıvamış durumda bulunuyor.
Bahreyn ve Cidde'de Ferrari istediğini alamazken, sezonun sürpriz takımı Aston Martin’in gösterdiği performans alkış topluyor. Geçen sezonun sonunda Formula 1’in öne çıkan isimlerinden Fernando Alonso’yu takıma katan Aston Martin yönetimi, çifte şampiyona yakışır bir araçla podyumda yer ediniyor
Sezonun ilk iki yarışını da üçüncü sırada tamamlayan Fernando Alonso, takım arkadaşı Lance Stroll ile Aston Martin’i takımlar sıralamasında ikincilik koltuğuna oturtmuş durumda bulunuyor.