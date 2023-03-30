Formula 1'de bu sezonun 3. ayağı Avustralya'nın Albert Park pistinde koşulacak. 58 tur ve 5.278 kilometreden oluşan pistte izleyiciler saat ve yayın bilgisini merak ediyor.

Geçen iki yarışta da podyumun ilk iki basamağını dolduran Red Bull pilotları çifte şampiyon Max Verstappen ve deneyimli sürücü Sergio Perez, sezona hızlı başladı. 2022 sezonunda araçlarda yapılan köklü değişimlerin ardından bu sezona nispeten daha az değişiklikle başlayan takımlar, Red Bull’un dominasyonuna karşı yeni güncellemeler yapmak için kolları sıvamış durumda bulunuyor.