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Frankowski’de mutlu son

Frankowski’de mutlu son

Umut Yılmaz
04:0011/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
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Przemyslaw Frankowski İstanbul'a geldi.
Przemyslaw Frankowski İstanbul'a geldi.

Galatasaray, 5. transferini Przemyslaw Frankowski ile gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Lens'ten kiraladığı Polonyalı futbolcuyu dün akşam İstanbul'a getirdi. Hem sağ kanat, hem de sağ bek oynayan 29 yaşındaki futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği Przemyslaw Frankowski transferinde mutlu sona ulaştı. Sarıkırmızılı takımın, Lens kulübünden kiraladığı Polonyalı futbolcu dün akşam İstanbul'a geldi. Galatasaray, Fransız kulübüyle 1 milyon Euro kiralama ve 7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla el sıkıştı. Frankowski ise yıllık 2 milyon Euro maaşa ‘evet’ dedi. 29 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray’a geldiğim için çok mutluyum. Aynı zamanda çok heyecanlıyım. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Frankowski bugün sağlık kontrollerden geçecek ve daha sonra zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.


KULÜBÜNE REST ÇEKTİ

Maaşına zam yapılmayan Frankowski, Galatasaray’ın önerdiği kontrata kabul ederken, Fransız ekibine rest çekti. Nice maçında kadroya alınmayan, antrenmanlara da çıkmayan Frankowski, Lens'i anlaşmaya ikna etti. Fransız ekibinde 21 maçta, 5 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki oyuncu hem kanat bek hem de sağ açık olarak görev yapacak.


#Przemyslaw Frankowski
#spor
#Galatasaray

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