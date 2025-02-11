Frankowski’de mutlu son

Galatasaray, kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği Przemyslaw Frankowski transferinde mutlu sona ulaştı. Sarıkırmızılı takımın, Lens kulübünden kiraladığı Polonyalı futbolcu dün akşam İstanbul'a geldi. Galatasaray, Fransız kulübüyle 1 milyon Euro kiralama ve 7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla el sıkıştı. Frankowski ise yıllık 2 milyon Euro maaşa ‘evet’ dedi. 29 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray’a geldiğim için çok mutluyum. Aynı zamanda çok heyecanlıyım. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Frankowski bugün sağlık kontrollerden geçecek ve daha sonra zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.