Fransa'da Berke Özer en iyisi seçildi

17:393/01/2026, Cumartesi
AA
Lille file bekçisi Berke Özer.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Berke Özer, aralık ayının oyuncusu seçildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen kaleci Berke Özer, aralık ayının oyuncusu seçildi.


Fransız ekibi, 25 yaşındaki file bekçisinin kurtarışlarının yer aldığı bir videoyla, "Aralık ayı boyunca çok iyi performans gösterdi ve galibiyet serimize büyük katkı sağladı. Tebrikler Berke." paylaşımını yaptı.



Aralık ayındaki 4 maçının 3'ünü kazanan Lille, tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.






