Berke Özer yine penaltı kurtardı: Avrupa'da bir ilki gerçekleştirdi

22:1611/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Berke Özer'in penaltıyı kurtardığı an.
Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer, UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys ile oynanan karşılaşmada penaltı vuruşunda geçit vermedi. Bu kurtarışın ardından başarılı file bekçisi, Avrupa Ligi'nde bir ilki gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Lille sahasında deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi.


Fransız ekibinde forma giyen milli kaleci Berke Özer penaltı vuruşunda kalesini gole kapattı. 34'üncü dakikada Bedia'nın kullandığı penaltıyı Özer, sağına uzanarak çıkardı. Seken topu takip eden Virginius'un vuruşunda da Berke topu kornere çeldi.


25 yaşındaki file bekçisi bu sezon 8 penaltıda 7 kurtartış yapmayı başardı. (3'ü tekrar). Lille kalecisi Berke Özer, bir Avrupa Ligi sezonunda üç penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.


İşte Young Boys maçında kurtardığı penaltı:




