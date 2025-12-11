Berke Özer yine penaltı kurtardı: Avrupa'da bir ilki gerçekleştirdi

Fransız ekibinde forma giyen milli kaleci Berke Özer penaltı vuruşunda kalesini gole kapattı. 34'üncü dakikada Bedia'nın kullandığı penaltıyı Özer, sağına uzanarak çıkardı. Seken topu takip eden Virginius'un vuruşunda da Berke topu kornere çeldi.

25 yaşındaki file bekçisi bu sezon 8 penaltıda 7 kurtartış yapmayı başardı. (3'ü tekrar). Lille kalecisi Berke Özer, bir Avrupa Ligi sezonunda üç penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.