Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Fransız basını Burak Yılmazı yere göğe sığdıramadı Mbappeden daha fazla gol attı
FUTBOL FUTBOL

Fransız basını Burak Yılmaz'ı yere göğe sığdıramadı: Mbappe'den daha fazla gol attı

Fransız basını, Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gollerin ardından milli futbolcunun, takımının başarısında önemli rol oynadığını vurguladı.

Haber Merkezi AA
Fransız basını Burak Yılmazı yere göğe sığdıramadı: Mbappeden daha fazla gol attı
Burak Yılmaz, ligde 15 gol kaydetti.

Lille'in deplasmanda Lens'i 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransız basınında gündeme oturdu.

"Başarının anahtarı Burak Yılmaz"

  • Spor gazetesi L'Equipe'in "Lille, Yılmaz'ın 2 golüyle Lens'i yendi ve liderliğini korudu" başlıklı haberinde Burak Yılmaz'ın maçta yıldızlaştığı vurgulandı. Haberde, Burak Yılmaz'ın maçın adamı ve Lille takımının başarısının temel aktörü olduğunun altı çizildi.

"Burak, Lens'i nakavt etti"

  • France Football dergisi, "Burak Yılmaz Lens'i nakavt etti, Lille'in şampiyonluğuna 2 maç kaldı" başlığını kullandı. Haberde, bu karşılaşmanın bir sezona damga vurduğu ve bir şampiyonluğun tarihini yazdığı kaydedilerek, Burak Yılmaz'ın bu maçta ön plana çıktığı vurgulandı.

"Burak, Mbappe'den daha fazla gol attı"

  • "Elbette Burak Yılmaz, Lyon maçında ve daha genel olarak Ligue 1'de başladığından bu yana zihinlere damga vurdu. Elbette Lille Türk milli futbolcusu olmadan buraya gelemezdi." değerlendirmesinde bulunulan haberde, Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile karşılaştırılırken, Burak'ın sakatlığı nedeniyle neredeyse iki ay sahalardan uzak kalmasına rağmen Mbappe'den daha fazla gol attığı belirtildi.

"Burak Yılmaz sayesinde"

  • Haberde, "Kim sezonun gidişatını Kral'dan daha fazla değiştirebildiğini iddia edebilir?" sorusu yöneltildi. Lille'in Olympique Lyon karşısında şampiyonluğu kaybettiğine inanıldığı anda Burak Yılmaz'ın attığı gollerle oyunu tersine çevirdiği vurgulandı.

"Burak Yılmaz'a teşekkür"

  • RMC Sports kanalının internet sitesindeki haberinde, "Şampiyonluğa yakın olan Lille, 2 gol atan Burak Yılmaz'a teşekkür edebilir." yorumu yapıldı.

"Lille, Burak sayesinde şampiyonluğa ilerliyor"

  • Ülkenin en önemli gazetelerinden Le Figaro'nun haberinde de Burak Yılmaz'ın Lille takımının son yıllarda transfer ettiği en iyi futbolcu olduğu belirtilerek, "Lille onun sayesinde Fransa şampiyonluğuna doğru ilerliyor." ifadesi kullanıldı.

"Lokomotifin adı Burak"

  • Le Monde gazetesinin haberinde, "Dördüncü şampiyonluğa götüren bu trende lokomotifin adı Burak Yılmaz." değerlendirmesine yer verildi. Haberde, Lille'in Nice, Lyon ve Lens'i Burak Yılmaz'ın golleriyle mağlup ettiği belirtildi. Lille'in Burak Yılmaz ile 2011'den bu yana ilk şampiyonluk kupasını müzesine götürmenin yolunda olduğu vurgulandı.


Abone Ol Google News
Özrü kabahatinden büyük

Özrü kabahatinden büyük

​Diliyle parmaklarını ıslatarak poşetleri açan pazarcıya ceza.
Ölüsüne de dirisine de razı

Ölüsüne de dirisine de razı

Beş sene önce evinin önünden kaybolan Yasin'den ses yok.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere transkript müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilden gençlerle buluştu

'3' dev isyan etti

'3' dev isyan etti

UEFA ve kulüpler arasındaki gerginlik sürüyor.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail hükümetine sert tepki

30 günlük yolculuk bitti

30 günlük yolculuk bitti

​Şırnak yaylalarında artık silah sesi yok kuzu sesi var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.