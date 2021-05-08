Fransız basını Burak Yılmaz'ı yere göğe sığdıramadı: Mbappe'den daha fazla gol attı

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Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya'da 11 saatte 27 deprem meydana geldi

Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya’nın pütürge ilçesinde son 11 saat içerisinde toplam 27 deprem meydana geldi. En büyüğü 3.9 olan depremlerde herhangi bir can yada mal kaybı olmadı.