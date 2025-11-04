Yeni Şafak
Futbol camiasını yasa boğan trajedi! Maç sırasında yere yığılan teknik direktörden acı haber

08:134/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Sırbistan Süper Ligi'ndeki maçta kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti
Sırbistan Süper Ligi'nde futbolseverleri yasa boğan bir gelişme yaşandı. FK Radnicki 1923'ün Bosna Hersekli teknik direktörü Mladen Zizovic, Mladost Lucani ile oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında aniden kalp krizi geçirerek yere yığıldı. 44 yaşındaki teknik adama ilk müdahale saha kenarında hızla yapıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Hastaneden ise acı haber geldi. İşte detaylar.


HAYATINI KAYBETTİ

Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren FK Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic hayatını kaybetti.

Sırbistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adamın Mladost Lucani ile FK Radnicki 1923 arasında oynanan maçın 22. dakikasında bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli çalıştırıcının, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.



