Tüm zamanların tartışmasına son nokta! Cristiano Ronaldo'dan "Messi mi, sen mi?" sorusuna net yanıt

Cristiano Ronaldo, gazeteci Piers Morgan'ın programına katılarak kendisi ve ezeli rakibi Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Portekizli süper yıldız kimin daha iyi olduğu konusunda fikrini açıkça paylaştı.

‘ALÇAKGÖNÜLLÜ OLMAK İSTEMİYORUM’

Ronaldo; "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna yanıt verdi.

40 yaşındaki futbolcu açıklamasında; “Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Alçakgönüllü olmak istemiyorum.” dedi.

“Geçen hafta milyarder oldun” sözleri üzerine Portekizli oyuncu; “Bu doğru değil, uzun yıllar önce milyarder olmuştum zaten (gülerek)” diyerek cevap verdi.

‘PROBLEM YOK’

Wayne Rooney ilgili tartışmaları hakkında Ronaldo'ya “O senden nefret etmediğini ancak Messi'nin daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Sen ne düşünüyorsun?" sorusu soruldu. Ronaldo “Benim için problem yok.” diyerek yanıtladı.







