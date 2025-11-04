Yeni Şafak
Tüm zamanların tartışmasına son nokta! Cristiano Ronaldo'dan "Messi mi, sen mi?" sorusuna net yanıt

07:544/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Cristiano Ronaldo "Messi mi, sen mi?" sorusunu net sözlerle cevapladı
Futbol tarihinin en büyük rekabetinin iki ismi, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi hakkındaki tartışmalar yıllardır sürüyor. Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, gazeteci Piers Morgan'ın programına katılarak bu konuda tüm spekülasyonlara meydan okuyan net bir açıklama yaptı.

Cristiano Ronaldo, gazeteci Piers Morgan'ın programına katılarak kendisi ve ezeli rakibi Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Portekizli süper yıldız kimin daha iyi olduğu konusunda fikrini açıkça paylaştı.

‘ALÇAKGÖNÜLLÜ OLMAK İSTEMİYORUM’

Ronaldo; "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna yanıt verdi.

40 yaşındaki futbolcu açıklamasında; “Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Alçakgönüllü olmak istemiyorum.” dedi.

“Geçen hafta milyarder oldun” sözleri üzerine Portekizli oyuncu; “Bu doğru değil, uzun yıllar önce milyarder olmuştum zaten (gülerek)” diyerek cevap verdi.

‘PROBLEM YOK’

Wayne Rooney ilgili tartışmaları hakkında Ronaldo'ya “O senden nefret etmediğini ancak Messi'nin daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Sen ne düşünüyorsun?" sorusu soruldu. Ronaldo “Benim için problem yok.” diyerek yanıtladı.



#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Messi
