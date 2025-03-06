Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Antalya'ya indi: Okan Buruk taraftara mesajı verdi

Galatasaray Antalya'ya indi: Okan Buruk taraftara mesajı verdi

18:396/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Galatasaray, 9 Mart Pazar Günü saat 20.30'da Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, 9 Mart Pazar Günü saat 20.30'da Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in lideri Galatasaray, pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi 3 günlük kamp için Antalya'ya geldi. Teknik direktör Okan Buruk, havaalanı çıkışında otobüsün önünde duran taraftarların fotoğraf çekim isteğini kırmadı. Taraftarların 'Rahat olun hocam' sözlerine Okan Buruk, 'Rahatız merak etmeyin' diye cevap verdi.

Galatasaray, Kasımpaşa beraberliği ve Fenerbahçe ile puan farkının 4'e düşmesinin ardından Antalya'da kamp yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 9 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi 3 günlük kampa girdi.


Galatasaray, saat 16.00'da İstanbul'dan özel uçakla Antalya'ya hareket etti. Saat 17.00 sıralarında şehre gelen Galatasaray kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüse bindi. Futbolcular ve teknik heyet VIP kapısından çıkarak kendilerini bekleyen otobüse binerek Belek'te konaklayacakları otele geçti.


TARAFTAR HAVAALANI DIŞINA GÖNDERİLDİ

Galatasaray'ı karşılamak için Antalya Havalimanı VIP girişine gelen yaklaşık 50 taraftar polis ekipleri tarafından yasak olduğu gerekçesiyle dışarıya gönderildi. Bir süre polis ekiplerine durumu anlatmaya çalışan taraftarlar, ekiplerin kesin tutumu sonucunda havaalanı dışına giderek takımı beklemeye başladı.

RAHATIZ MERAK ETMEYİN

Havaalanı VIP girişinde bekleyen taraftarlar takım otobüsünü durdurarak teknik direktör Okan Buruk'a çiçek takdim etti. 'Okan Buruk' tezahüratlarıyla karşılanan tecrübeli teknik adam, bazı taraftarların fotoğraf çekim isteğini de kırmadı. Bazı taraftarların 'Hocam rahat olun' söylemine Okan Buruk ise 'Rahatız merak etmeyin' diye yanıt verdi. Fotoğraf çekiminin ardından Galatasaray kafilesi konaklayacağı otele doğru hareket etti.





#Galatasaray
#Okan Buruk
#Trendyol Süper Lig
#Alanyaspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025’te gayrimenkul satışları %13,2 arttı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi