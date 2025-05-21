Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Yenikapı açıklaması

Galatasaray mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 19 Mayıs’ta Kemerburgaz’da gerçekleştirdikleri etkinlikle üyelerle bir araya geldiklerini ifade ederek, "Hem Atamız’ı andık, hem de 19 Mayıs’ı, şampiyonluğumuzu ve 5. yıldızımızı birlikte kutladık. Yeni tesisimizi üyelerimize ziyarete açtık, beğenilerini ilettiler. Hep beraber olmanın keyfini yaşadık. ’Mayıslar bizimdir’ sözü öncelikle futbol için söylenmiş bir sözdü. Bu dönemde bu söze amatör şubelerimizi de eklediğimiz için çok mutluyum. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız önce lig, sonra Eurocup 1 şampiyonu oldu. Voleybolda çok güçlü takımlara ve bütçelere karşı başarılar kazanmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde daha büyük başarıların bizi beklediğine inanıyorum. Örneğin erkek ve kadın su topu takımımız, lig şampiyonluğuna ulaştı. Basketbol altyapıda birçok yaş grubunda takımlarımız şampiyonluk kazandı. Birçok amatör branşında şampiyonluk ve madalya mücadelelerimize devam ediyor. Şampiyonluk kazanmış takımlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.