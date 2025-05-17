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Galatasaray farka koşuyor

Galatasaray farka koşuyor

Umut Yılmaz
04:0017/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
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Ziraat Türkiye Kupası'nın kutlamalarında Galatasaray takımı
Ziraat Türkiye Kupası'nın kutlamalarında Galatasaray takımı

Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray, müzesini kupalarla doldurmaya devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası ile ulusal alanda 60. kupasını kazanan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’a 23, Fenerbahçe’ye 25 fark attı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde fırtına gibi esen Galatasaray, müzesine kupa doldurmaya devam ediyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye’de kazandığı kupa sayısını 60’a çıkarttı. 24 kez Süper Lig, 19 kez Türkiye Kupası ve 17 kez Türkiye Süper Kupası’nı kazanan Galatasaray rakiplerine büyük fark attı. Beşiktaş’ın müzesinde 37, Fenerbahçe’nin ise 35 kupa bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'tan 23, Fenerbahçe'den ise 25 kupa fazla kazandı.


5. YILDIZ GELİYOR

Bu hafta sonu evinde Kayserispor’u konuk edecek olan Galatasaray, sahadan en az 1 puanla ayrılması halinde rakiplerinin aldığı sonuçlara bakılmaksızın 25. Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek. 5. yıldızı takan ilk Türk kulübü olmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, müzesine bir kupa daha ekleyecek.


GÖZLER DEVLER LİGİ’NDE

Tarihinde bir UEFA Kupası bir de UEFA Süper Kupası bulunan Galatasaray gelecek sezon da Avrupa’da başarı yakalamaya çalışacak. Şampiyon olması halinde Devler Ligi’ne direkt gidecek olan sarıkırmızılılar, bu alanda da başarı arayacak.


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