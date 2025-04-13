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Galatasaray HDI Sigorta Fenerbahçe Medicana'yı yenerek seride 1-0 öne geçti

Galatasaray HDI Sigorta Fenerbahçe Medicana'yı yenerek seride 1-0 öne geçti

14:5713/04/2025, Pazar
AA
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Galatasaray HDI Sigorta oyuncuları aldıkları sayının ardından sevinç yaşadı.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Galatasaray HDI Sigorta oyuncuları aldıkları sayının ardından sevinç yaşadı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray HDI Sigorta, play-off etabında Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, seride 1-0 öne geçti.


İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.


Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

#Voleybol
#Galatasaray HDI Sigorta
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