Galatasaray hükmen yenilgiden döndü

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-kırmızılıların aleyhine yapılması muhtemel kural hatası, teknik ekibin dikkati sayesinde son anda önlendi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig’in 3. haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı. Bol pozisyonun yaşandığı ve son yılların en çekişmeli mücadelesine sahne olan dev maçta, taraflar 1’er puana razı oldu.
Galatasaray sahada 12 kişi oldu
Derbide Galatasaray aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi. Maçın 70. dakikasında sarı-kırmızılı takım 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Feghouli’nin yerine Babel, Arda Turan’ın yerine Etebo, Falcao’nun yerine ise Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.
Teknik ekip uyardı
Bu sırada G.Saraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.
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