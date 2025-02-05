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Galatasaray kafilesi Bolu'ya geldi

Galatasaray kafilesi Bolu'ya geldi

19:155/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Okan Buruk taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Okan Buruk taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıları taşıyan otobüs kente geldi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor ile karşılaşacak Galatasaray, kente geldi.


Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, sarı kırmızılı ekibin konaklayacağı Bolu Dağı mevkisindeki otele geldi.

Otobüsten inen teknik direktör Okan Buruk, kendisini bekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirdi, forma imzaladı. Futbolcular da taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bolu Atatürk Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.






#Galatasaray
#Boluspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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