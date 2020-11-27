Galatasaray kendine geliyor

Son dönemde eksik oyuncu sayısı bir hayli artan Galatasaray’a sakat futbolculardan iyi haberler geldi. Sarı-kırmızılı takımda Luyindama, Saracchi ve Emre Taşdemir, Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek. Falcao’nun durumu ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray’a sakat oyunculardan iyi haberler geliyor. Sarı-kırmızılı takımda son dönemde sakat oyuncu sayısında artış yaşanmıştı. Sakatlıklarını tamamen atlatan isimler teker teker takıma katılmaya başladılar. Yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda teknik heyetin yüzü gülmeye başladı.
Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 21 kişilik kadroda yer almasına rağmen teknik ekip tarafından riske edilmeyen Christian Luyindama, sakatlığını tamamen atlatırken, Rize deplasmanında ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Nijerya Milli Takımı’nın Sierra Leone ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve Kayseri deplasmanında yedek soyunan Etebo da ilk 11’e geri dönecek.
Falcao hala belirsiz
Kayserispor maçında hafif sakatlık geçiren ve takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yapan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir’in de durumlarının iyi olduğu ve Rizespor maçında oynayabilecekleri öğrenildi. Süper Lig’de 3 haftadır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kolombiylalı yıldız oyuncu Radamel Falcao'nun durumu hala belirsiz.
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