Galatasaray kendine geliyor

Galatasaray’a sakat oyunculardan iyi haberler geliyor. Sarı-kırmızılı takımda son dönemde sakat oyuncu sayısında artış yaşanmıştı. Sakatlıklarını tamamen atlatan isimler teker teker takıma katılmaya başladılar. Yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda teknik heyetin yüzü gülmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 21 kişilik kadroda yer almasına rağmen teknik ekip tarafından riske edilmeyen Christian Luyindama, sakatlığını tamamen atlatırken, Rize deplasmanında ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Nijerya Milli Takımı’nın Sierra Leone ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve Kayseri deplasmanında yedek soyunan Etebo da ilk 11’e geri dönecek.

Galatasaray’da Falcao Rizespor maçında oynayacak mı? Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Ardından ilk olarak hedefsiz, daha sonra da hedefli pas oyunları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Muğdat Çelik'in pozisyonu Avrupa basınındaRadamel Falcao'nun tedavisi sürüyorSakatlığı bulunan Radamel Falcao’nun tedavisine ise devam edildi. Tecrübeli futbolcunun Rizespor maçında forma gyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.Galatasaray eksiklerle çıktığı maçta Kayserispor'a takıldı

Falcao hala belirsiz

Kayserispor maçında hafif sakatlık geçiren ve takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yapan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir’in de durumlarının iyi olduğu ve Rizespor maçında oynayabilecekleri öğrenildi. Süper Lig’de 3 haftadır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kolombiylalı yıldız oyuncu Radamel Falcao'nun durumu hala belirsiz.

Hayal kırıklığı Falcao Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, takımını yalnız bırakmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz pazartesi günü Türk Telekom Stadı’nda oynadığı Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, henüz takımla antrenmanlara başlayamadı. Sağlık heyeti, Florya’da tedavisine devam edilen Kolombiyalı oyuncuyu, Çaykur Rizespor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Büyük umutlarla transfer edilen Falcao, attığı gollerden çok geçirdiği sakatlıklarla gündemde yer alıyor. 34 yaşındaki oyuncu, geçirdiği sakatlık sebebiyle son 3 maçta takımını yalnız bıraktı. Galatasaray kariyerinde sık sık sakatlanan Falcao’nun kaçırdığı maç sayısı, oynadığı karşılaşmalara yaklaştı. Sarı-kırmızılı formayla 29 maça çıkan Kolombiyalı yıldız, 26 karşılaşmada ise takımını yalnız bıraktı. Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ve çıktığı 6 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Falcao, Süper Lig’de toplam 16 gol ve 3 asiste imza attı. DEVRE ARASI YOLCUSık sık sakatlanması ve takımını sürekli yalnız bırakması sebebiyle Galatasaray’da teknik heyet Falcao’yu gözden çıkarttı. Mustafa Cengiz ve yönetimi de Kolombiyalı yıldızı el yakan maaşı sebebiyle satmak istiyor. Yıllık 5 milyon Euro kazanan Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımın en çok kazanan futbolcusu konumunda bulunuyor. Amerika Major Ligi ekiplerinden Inter Miami, Falcao ile ilgileniyor. ABD ekibi, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Falcao’ya talip olmuş, sarı-kırmızılı takım transfere yanaşmamıştı. Galatasaray, ara transfer döneminde Falcao için gelen teklifleri değerlendirecek. Inter Miami’nin devre arasında Falcao için tekrar sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalması bekleniyor.



