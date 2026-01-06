Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray maçı öncesi flaş önlem! Başka statta oynayacaklar

Galatasaray maçı öncesi flaş önlem! Başka statta oynayacaklar

18:376/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Fethiye İlçe Stadı'nın zemini uzun süre eleştirilmişti.
Fethiye İlçe Stadı'nın zemini uzun süre eleştirilmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor, Galatasaray'ı sahasında ağırlayacağı maç öncesi saha zemini bozulmasın diye dikkat çeken bir önlem aldı. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor-Galatasaray maçının oynanacağı Fethiye İlçe Stadı'na 3 bin kişilik portatif tribünün kurulumu tamamlandı.


İlçe stadındaki deprem analiz raporunun olumsuz gelmesi nedeniyle yıkılan 3 bin kişilik tribünün yerine aynı kapasitede portatif tribün kuruldu.


Muğla temsilcisi Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında 13 Ocak Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek.


Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü ve Fethiyespor Başkan Vekili Harun Reşit Yiğit, AA muhabirine, "Henüz maça 1 hafta var ve bu süre içerisinde sahamız çok daha iyi bir seviyeye gelmiş olacak. Devre arasında olduğumuz için sahamızda bir bakım oldu. Bu standart bir bakımdı. Sosyal medyada ve bazı haberlerde çıkan görüntü o görüntü idi. Şu anda da sahamız iyi bir vaziyette. İnşallah maç gününe kadar çok daha iyi olacak." diye konuştu.


Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacağına dikkati çeken Yiğit, "Fethiyespor ile Galatasaray'ın daha iyi bir zeminde oynayabilmeleri için hafta sonu yapılacak Ankara Demirspor maçını sahamızda oynamayacağız. Bu da tamamen zeminin zarar görmemesi ve Galatasaray maçına daha hazır olması için alınmış bir karar." ifadelerini kullandı.


#Galatasaray
#Ziraat Türkiye Kupası
#Fethiyespor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa yarı final maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Samsunspor maçı şifresiz kanalda mı?