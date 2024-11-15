Galatasaray paralimpik milli yüzücü Umut Ünlü'yü renklerine bağladı

Sporculuk yaşantısını Galatasaray'da sürdürecek milli paralimpik yüzücü Umut Ünlü, imza töreni sonrasında stattaki müzeyi de ziyaret etti. İmza töreninin ardından GSTV'ye açıklamalarda bulunan Umut Ünlü, "Bu şanlı kulübün bir sporcusu olmaktan çok mutluyum. Benim çocukluk hayalimdi. Bu spora başladığımda antrenörüm Duran Arslan'la beraber bir gün 'Galatasaray'da oynayabilir miyim?' diye konuşuyordum. Beni bugünlere getirdiği için ona çok teşekkür ediyorum. İnşallah kulübüm ve ülkem adına büyük başarılar elde edeceğime inanıyorum. Bunun için çok çalışıp mücadele edeceğim. Galatasaray benim çocukluk aşkım. Tüm maçlarını takip ediyorum. Şimdi bu kulübün sporcusu olmak benim için inanılmaz bir mutluluk. Taraftarımızın desteğiyle tüm branşlarda başarıya koşacağımıza inanıyorum. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.