UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray-Porto maçında olay karar

Galatasaray'ın Porto ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının 11. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Sarı kırmızılı futbolcuların penaltı beklediği pozisyonda orta hakem oyunu durdurup önce çizgi hakemine sonra da yan hakemine gitti. Pozisyonla ilgili bilgi alan Aleksei Kulbakov, 4. hakemden de bilgi aldı ve penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğuna hükmetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kulbakov, pozisyon için net karar vermek için çizgi hakeminden ve yan hakemden bilgi aldı.

Kulbakov, pozisyon için net karar vermek için çizgi hakeminden ve yan hakemden bilgi aldı.

Galatasaray-Porto maçının 11. dakikasında hakem Aleksei Kulbakov, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çeken bir karar verdi.

Herkesin penaltı beklediği bir anda çizgi ve yan hakemine sonra da dördüncü hakemine pozisyonu soran Kulbakov, penaltıdan önceki pozisyon için ofsayt kararı verdi.

Bu karar sonrası Telekom tribünlerinde sinirler gerildi.

İşte Galatasaray-Porto maçındaki o pozisyon;

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