Galatasaray-Porto maçında olay karar

Galatasaray-Porto maçının 11. dakikasında hakem Aleksei Kulbakov, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çeken bir karar verdi.

Herkesin penaltı beklediği bir anda çizgi ve yan hakemine sonra da dördüncü hakemine pozisyonu soran Kulbakov, penaltıdan önceki pozisyon için ofsayt kararı verdi.

Bu karar sonrası Telekom tribünlerinde sinirler gerildi.

İşte Galatasaray-Porto maçındaki o pozisyon;