Spor Galatasaray son nefeste
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​Galatasaray son nefeste

Galatasaray son nefeste

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında evinde ağırladığı Kasımpaşa engelini zor da olsa geçmesini bildi. Sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini 6 maça çıkartırken, liderlik koltuğunu da kaptırmadı. Galatasaray’ın gollerini Kerem ve Mustafa Muhammed (Pen) atarken, Kasımpaşa’nın sayısı Thelin’den geldi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini 6 maça çıkartırken, liderlik koltuğunu da kaptırmadı.
Sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini 6 maça çıkartırken, liderlik koltuğunu da kaptırmadı.

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk eden Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Türk Telekom Stadı’nda zorlu hava şartlarında oynanan maçta sarı-kırmızılı takım, Kerem Aktürkoğlu ile ilk yarıyı önde kapatırken, Thelin’in golüne engel olamayınca korkulu rüya gördü. Galatasaray, 89’da Mustafa Muhammed’in penaltı golüyle ise sahadan galip ayrılarak liderliği kaptırmadı.

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  • Sarı-kırmızılı takım, galibiyet serisini de 6 maça çıkardı. 5. dakikada Marcao’nun uzun pasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kerem’in şutu kaleci Ertuğrul’dan döndü. 7’de Emre Kılınç’ın sert şutunu kaleci Ertuğrul, güçlükle kornere çeldi. 8’de Ömer’in kullandığı kornerde Etebo’nun sert şutunda Ertuğrul topu kornere tokatladı. 9. dakikada Ömer Bayram’ın soldan kullandığı kornere iyi yükselen Mustafa Muhammed’in kafa vuruşu kaleciden sekerken, dönen topu önünde bulan Kerem Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.

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26’da Babel’in ceza sahası dışından gönderdiği sert şutu Ertuğrul kornere gönderdi. 51. dakikada Hajradinovic’in sol taraftan açtığı ortaya iyi yükselen Thelin, kaleci Muslera’nın hatalı çıkış yaptığı pozisyonda kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-1. 70’de Linnes’in sağ kanattan açtığı ortada Luyindama’nın kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti. 75’te Etebo’nun pasıyla topla buluşan Onyekuru’nun şutu kalenin solundan dışarı çıktı. 86’da ceza sahasına giren Onyekuru kaleci Ertuğrul tarafından düşürülünce Galatasaray penaltı kazandı. 89. dakikada penaltı atışını kullanan Mustafa Muhammed maçın skorunu belirledi: 2-1.

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