Galatasaray'da 10 numaralı formayı 'Hagi' giyecek

Galatasaray'da başkanlık seçimleri merakla beklenirken transferdeki belirsizlik de devam ediyor. Sarı kırmızılıların başkan adayları seçilmeleri halinde gecikmemek için transfer girişimlerine şimdiden başladı. Kulislerden gelen bilgilere göre Galatasaray'da yöneticiler en çok 10 numara pozisyonuna yoğunlaşmış durumda.

Yeni yabancı kuralına göre sahada en fazla 8 yabancıyı sahada oynatabilecek olan sarı kırmızılılar bu sebeple daha çok yerli futbolcularla temas halinde. Ancak 10 numara için ismi geçen oyuncu için durumlar biraz farklı. Galatasaray yeni sezonda 10 numaralı formasını eski oyuncusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'ye vermek istiyor.

İstanbul doğumlu olan ve Türk pasaportu olan Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olması halinde Türk statüsünde forma giyebilecek ve bu durum Galatasaray'ın yabancı kontenjanını değiştirmeyecek.

Ianis Hagi 2020 yılında 3.5 milyon Euro bedelle Rangers'a transfer olmuştu. Rumen orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı 45 resmi maçta 8 gol atmış 15 de asist yapma başarısı göstermişti.

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