Galatasaray'da 40 Milyon Euro'luk teklif yalan mı? Yönetim cephesi ilk kez konuştu

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Neom'a transferi gerçekleşmeyen 25 yaşındaki milli oyuncuyla ilgili yaşanan süreç olumsuz olarak devam ediyor. Performansı düşüşe geçen ve sarı kırmızılı taraftarların tepkisini alan Barış Alper Yılmaz için yönetimin yanlış karar verdiği belirtiliyor.

"Başkan Dursun Özbek'in yakın çevresinin söylediği şey şu; 'Barış Alper için NEOM'dan 40 milyon Euro'luk bir teklif almadık. Bize en son 29 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Yazılı olarak son teklif 29 milyon Euro. Konuşulan 39 milyon Euro'luk teklif yazılı gelmedi."