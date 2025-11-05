Yeni Şafak
Galatasaray'da 40 Milyon Euro'luk teklif yalan mı? Yönetim cephesi ilk kez konuştu

14:395/11/2025, Çarşamba
İbrahim Seten, Barış Alper Yılmaz süreciyle ilgili bilgiler aktardı.
İbrahim Seten, Barış Alper Yılmaz süreciyle ilgili bilgiler aktardı.

Galatasaray'da yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmeyen Milli yıldızla ilgili sular durulmuyor. Performansındaki düşüş nedeniyle taraftar tepkisiyle karşılaşan 25 yaşındaki oyuncunun, yönetim tarafından yüksek tekliflere rağmen gönderilmemesi tartışma yaratmıştı. Başkan Dursun Özbek, bu konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündemi yaşanmaya devam ediyor.

NEOM'A TRANSFERİ OLMADI

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Neom'a transferi gerçekleşmeyen 25 yaşındaki milli oyuncuyla ilgili yaşanan süreç olumsuz olarak devam ediyor. Performansı düşüşe geçen ve sarı kırmızılı taraftarların tepkisini alan Barış Alper Yılmaz için yönetimin yanlış karar verdiği belirtiliyor.

343 Digital Youtube kanalında İbrahim Seten, Barış Alper Yılmaz süreciyle ilgili bilgiler aktardı.

"YAZILI OLARAK SON TEKLİF 29 MİLYON EURO"

"Başkan Dursun Özbek'in yakın çevresinin söylediği şey şu; 'Barış Alper için NEOM'dan 40 milyon Euro'luk bir teklif almadık. Bize en son 29 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Yazılı olarak son teklif 29 milyon Euro. Konuşulan 39 milyon Euro'luk teklif yazılı gelmedi."

"MENAJERLER 39+5 İLETMİŞ"

"Menajerler üzerinden 39+5 milyon Euro teklif iletilmiş.

"GALATASARAY 'GELİN' DEMİŞ"

"Galatasaray da 'Gelin teklifinizi söyleyin, kararımızı verelim' diyor. Gelen giden olmuyor."



