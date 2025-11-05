Yeni Şafak
Eski Galatasaraylı yıldızdan 3 yıldız için flaş açıklama: ‘Osimhen, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz…’

14:005/11/2025, بدھ
G: 5/11/2025, بدھ
Eski Galatasaraylı yıldızdan 3 yıldız için flaş açıklama
Galatasaray ve Ajax'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Ajax maçı öncesi De Telegraaf'a konuştu. Hollandalı tecrübeli isim eski takımı Galatasaray'a övgüler yağdırdı.

Galatasaray'ın ve Ajax'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder, De Telegraaf'a kritik maç öncesinde açıklamalarda bulundu.


Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 23.00'te başlayacak mücadele öncesi konuşan Sneijder, sarı-kırmızılı ekibe övgü yağdırdı.

'HER KULÜBE ZARAR VEREBİLİR'

Wesley Sneijder'in açıklamaları şu şekilde:


“Osimhen, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın olduğu hücum hattı her kulübe zarar verebilir. Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Leroy Sane'nin olduğu orta saha gerçek anlamda Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Torreira'nın Arsenal'de, Sane'nin ise Manchester City ve Bayern Münih'te oynaması tesadüf değil.”

“Galatasaray'ın Osimhen'i o sezon kiralayabilmesi zaten bir başarıydı, ama bir yıl sonra kulübün onu satın alabileceğini kimse beklemiyordu. Galatasaray formasıyla 51 maçta 43 gol attı ve 8 asist yaptı. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta üç gol attı. Ajax savunması takımın en güçlü kısmı olmasa da Osimhen ile gerçekten çok uğraşacak.


"Johan Cruyff ArenA'nın deplasman tribünü dolup taşacak ve diğer birçok tribünde de Galatasaray taraftarları olacak, sanırım. Galatasaray'ın Avrupa'nın her yerinden taraftarları var ve özellikle Almanya ve Belçika'dan çok sayıda taraftar Amsterdam'a gelecek. Liverpool'a karşı alınan sürpriz galibiyet ve Bodo/Glimt'e karşı alınan kolay galibiyetin ardından güven o kadar büyük ki, Ajax'a karşı üç puan alınacağına inanılıyor. Galatasaray'ın fanatik taraftarları var ve benim onlarla her zaman çok iyi bir ilişkim oldu. Çok gürültülü bir akşam olacak."



