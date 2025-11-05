Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Uğurcan Çakır'dan flaş açıklama: "İnşallah Galatasaray formasıyla görebilirim"

Uğurcan Çakır'dan flaş açıklama: "İnşallah Galatasaray formasıyla görebilirim"

08:085/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray'ın Ajax'a konuk olacağı maç öncesinde yeni transfer Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Ajax'a konuk olacağı maç öncesinde yeni transfer Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçı öncesi Johan Cruyff Arena'da düzenlenen basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Maç öncesinde Uğurcan Çakır, Johan Cruyff Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'GALİP GELMEK İSTİYORUZ'

Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, Ajax'ın zayıf noktalarına çalıştıklarını belirterek, "Ajax, iyi bir takım. Bu organizasyonun en köklü takımlarından bir tanesi. Şampiyonlar Ligi'nde her maçın bir zorluğu var. En iyi performansımızla sahada olup galip gelmek istiyoruz. Taraftarımızı ve ülkemizi sevindirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


'GURUR VERİCİ'

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nin en büyük futbol organizasyonlarından bir tanesi olduğunu dile getirerek, "Burada oynamak benim için gurur verici. Futbola başlama amaçlarımdan bir tanesi de en üst seviyede mücadele etmekti. İnşallah bu organizasyonla kendimi bütün dünyaya gösteririm." dedi.

'İNŞALLAH GALATASARAY FORMASIYLA GÖREBİLİRİM'

Ajax'ın 41 yaşındaki file bekçisi Remko Pasveer gibi uzun yıllar futbol oynamak istediğini aktaran Uğurcan, "Kendime iyi bakarsam ben de o yaşları görmek isterim. Futbol, bu hayatta yaptığım en iyi iş. İnşallah ben de Galatasaray formasıyla o yaşları görebilirim." diye konuştu.



#Galatasaray
#Uğurcan Çakır
#Ajax
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları peşinat, vade ve taksit ödemeleri nedir, nasıl olacak?