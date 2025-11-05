Uğurcan Çakır'dan flaş açıklama: "İnşallah Galatasaray formasıyla görebilirim"

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Maç öncesinde Uğurcan Çakır, Johan Cruyff Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'GALİP GELMEK İSTİYORUZ'

Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, Ajax'ın zayıf noktalarına çalıştıklarını belirterek, "Ajax, iyi bir takım. Bu organizasyonun en köklü takımlarından bir tanesi. Şampiyonlar Ligi'nde her maçın bir zorluğu var. En iyi performansımızla sahada olup galip gelmek istiyoruz. Taraftarımızı ve ülkemizi sevindirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





'GURUR VERİCİ'

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nin en büyük futbol organizasyonlarından bir tanesi olduğunu dile getirerek, "Burada oynamak benim için gurur verici. Futbola başlama amaçlarımdan bir tanesi de en üst seviyede mücadele etmekti. İnşallah bu organizasyonla kendimi bütün dünyaya gösteririm." dedi.

'İNŞALLAH GALATASARAY FORMASIYLA GÖREBİLİRİM'

Ajax'ın 41 yaşındaki file bekçisi Remko Pasveer gibi uzun yıllar futbol oynamak istediğini aktaran Uğurcan, "Kendime iyi bakarsam ben de o yaşları görmek isterim. Futbol, bu hayatta yaptığım en iyi iş. İnşallah ben de Galatasaray formasıyla o yaşları görebilirim." diye konuştu.







