Muslera maç sonu patladı: VAR isyanını ‘Ellerinde 200 kamera var’ diyerek dile getirdi

Galatasaray'da efsaneleşen ve kariyerine Arjantin'in Estudiantes takımında devam eden Fernando Muslera, Boca Juniors'a 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Kariyerine Estudiantes'te devam eden Galatasaray efsanesi Fernando Muslera, Boca Juniors maçından sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Sahadan 2-1 mağlup ayrılan Estudiantes, karşılaşmayı 10 kişi tamamlarken Uruguaylı eldiven, hakem yönetimini eleştirdi.

Muslera, "VAR varken maçın hakem hatalarıyla belirlenmesine sinir oluyorum. Hakem, maçın gidişatını etkileyen büyük hatalar yaptı." ifadelerini kullandı.

Uruguaylı file bekçisi, özellikle takım arkadaşı Gabi'nin gördüğü kırmızı karta tepki göstererek, "Gabi'nin kırmızı kart gördüğü pozisyondan önce Thiago'ya faul vardı. Bu tür hatalar insanın canını sıkıyor. Penaltı ya da son pozisyon bir yana, bu adil değil." dedi.

‘ELLERİNDE 200 KAMERA VAR’

Muslera, hakemlerin VAR teknolojisinden yeterince yararlanmadığını belirterek, "Ellerinde 200 kamera var, bekleyip doğru kararı verebilirler. Ama adil olmak gerekiyor." sözleriyle tepkisini dile getirdi.




