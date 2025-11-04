Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool sahasında Real Madrid’i ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool sahasında Arda Güler’li Real Madrid’i ağırlayacak. Anfield’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Maç tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Real Madrid ile oynadığı ilk üç Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Liverpool 3. galibiyetini almak için tüm şartları zorlayacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç maçı da kazanan Real Madrid zorlu deplasmanda liderlik için 3 puan arayacak. Liverpool - Real Madrid canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında evinde deplasmanda Liverpool’a konuk olacak. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte Liverpool - Real Madrid maçının yayın bilgileri…
LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Liverpool - Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00'de başlayacak.
ekranlarından şifreli olarak naklen yayınlanacak.
LİVERPOOL - REAL MADRİD CANLI İZLE
LİVERPOOL - REAL MADRİD CANLI SKOR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
