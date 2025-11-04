Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

10:474/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool sahasında Real Madrid’i ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool sahasında Real Madrid’i ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool sahasında Arda Güler’li Real Madrid’i ağırlayacak. Anfield’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Maç tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Real Madrid ile oynadığı ilk üç Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Liverpool 3. galibiyetini almak için tüm şartları zorlayacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç maçı da kazanan Real Madrid zorlu deplasmanda liderlik için 3 puan arayacak. Liverpool - Real Madrid canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında evinde deplasmanda Liverpool’a konuk olacak. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte Liverpool - Real Madrid maçının yayın bilgileri…

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool - Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Maç
tabii spor
ekranlarından şifreli olarak naklen yayınlanacak.

LİVERPOOL - REAL MADRİD CANLI İZLE

Liverpool - Real Madrid maçını canlı izlemek için

LİVERPOOL - REAL MADRİD CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU




#Liverpool
#Real Madrid
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 6 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?