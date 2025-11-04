UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından yayınlanacak. La Liga'daki son maçta yaşadığı sakatlık sonrası tedbir amaçlı oyundan alınan Arda Güler'in, kritik Liverpool mücadelesinde kadroda olması ve ciddi bir sorununun bulunmadığı belirtildi. Peki, Liverpool - Real Madrid ilk 11’leri belli oldu mu, kimler eksik? İşte Liverpool - Real Madrid maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Liverpool - Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
LİVERPOOL
25 Giorgi Mamardashvili
4 Virgil van Dijk
5 Ibrahima Konate
12 Conor Bradley
26 Andrew Robertson
8 Dominik Szoboszlai
10 Alexis Mac Allister
38 Ryan Gravenberch
11 Mohamed Salah
18 Cody Gakpo
22 Hugo Ekitike
REAL MADRİD
1 Thibaut Courtois
3 Eder Militao
18 Alvaro Fernandez
24 Dean Huijsen
5 Jude Bellingham
8 Federico Valverde
14 Aurelien Tchouameni
15 Arda Güler
30 Franco Mastantuono
7 Junior Vinicius
10 Kylian Mbappe