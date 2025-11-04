Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Liverpool - Real Madrid Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Liverpool - Real Madrid Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:174/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool evinde Real Madrid’i konuk ediyor. İşte maç kadrosu ve muhtemel 11'ler...
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool evinde Real Madrid’i konuk ediyor. İşte maç kadrosu ve muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından yayınlanacak. La Liga'daki son maçta yaşadığı sakatlık sonrası tedbir amaçlı oyundan alınan Arda Güler'in, kritik Liverpool mücadelesinde kadroda olması ve ciddi bir sorununun bulunmadığı belirtildi. Peki, Liverpool - Real Madrid ilk 11’leri belli oldu mu, kimler eksik? İşte Liverpool - Real Madrid maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında dev bir kapışma yaşanacak. İngiliz devi Liverpool, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Liverpool - Real Madrid maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool - Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

LİVERPOOL

25 Giorgi Mamardashvili

4 Virgil van Dijk

5 Ibrahima Konate

12 Conor Bradley

26 Andrew Robertson

8 Dominik Szoboszlai

10 Alexis Mac Allister

38 Ryan Gravenberch

11 Mohamed Salah

18 Cody Gakpo

22 Hugo Ekitike

REAL MADRİD

1 Thibaut Courtois

3 Eder Militao

18 Alvaro Fernandez

24 Dean Huijsen

5 Jude Bellingham

8 Federico Valverde

14 Aurelien Tchouameni

15 Arda Güler

30 Franco Mastantuono

7 Junior Vinicius

10 Kylian Mbappe



#Liverpool
#Real Madrid
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 4 Kasım İZSU su kesintisi olacak ilçe ve mahalleler listesi