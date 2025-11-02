Yeni Şafak
Portekizli teknik adam Fenerbahçe'den sonra orada da tutunamadı: Kovuldu!

2/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Wolverhampton, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son verdi.
Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın İngiltere Premier Lig macerası, tıpkı Fenerbahçe'deki gibi hüsranla sonuçlandı. Sezona büyük umutlarla başlayan ancak Wolverhampton'ın başına geçtikten sonra ligde adeta dibe vuran 57 yaşındaki teknik direktör ile yollar resmen ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de beklenen ayrılık gerçekleşti.


Kabus gibi bir sezon yaşayan Wolverhampton, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını resmen ayırdı.

Pereira, 2025-2026 sezonunda Premier Lig'de çıktığı 10 maçta galibiyet yüzü göremedi ve topladığı sadece 2 puanla ligin son sırasında kaldı. Bu kötü performans, kulüp yönetimini radikal bir karara itti.

PEREIRA BU SEZON NE YAPTI?

57 yaşındaki Pereira yönetimindeki Wolverhampton, 2025-26 sezonunda Premier Lig'de çıktığı 10 maçta da galibiyet alamadı. (8M, 2B)



