Portekizli teknik adam Fenerbahçe’den sonra orada da tutunamadı: Kovuldu!

Kabus gibi bir sezon yaşayan Wolverhampton, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını resmen ayırdı.

Pereira, 2025-2026 sezonunda Premier Lig'de çıktığı 10 maçta galibiyet yüzü göremedi ve topladığı sadece 2 puanla ligin son sırasında kaldı. Bu kötü performans, kulüp yönetimini radikal bir karara itti.