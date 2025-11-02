Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe derbisi öncesi oyunculara kritik uyarı: Bunu talep etti

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında adeta bir "Tamam mı, devam mı?" mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı ekip derbiyi kazanırsa kötü gidişata son verip zirve yarışına yeniden tutunacak. Ancak beraberlik ya da yenilgi durumunda şampiyonluk hattından büyük ölçüde uzaklaşacak.





Bu karşılaşmanın sonucu, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geleceği açısından da belirleyici olacak. Kasımpaşa beraberliğinin ardından yoğun eleştirilerle karşılaşan Yalçın, Fenerbahçe galibiyetiyle yeniden güven tazeleyecek. Aksi senaryoda ise tecrübeli teknik adamın koltuğu ciddi biçimde sorgulanacak.





Derbiye özel hazırlık yapan Yalçın, takımı bu sezon ilk kez kampa aldı. Futbolcular, dün akşam yapılan antrenmanın ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girerek dinlenmeye geçti. Bazı yöneticiler de tesise gelerek oyunculara destek ve moral verdi.

‘SON VURUŞLARA DİKKAT’

Taktik antrenmanlarda duran top organizasyonlarına ağırlık veren Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin bu konudaki gücüne karşı savunma oyuncularına "adam ve alan savunması" üzerine özel çalışmalar yaptırdı. Hücum hattına da ayrı bir program uygulayan deneyimli teknik adam; Tammy Abraham, El Bilal Touré, Mustafa Hekimoğlu, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Jota Silva ile yakından ilgilendi. Yalçın'ın bu isimlerden ceza sahasında daha hareketli olmalarını ve son vuruşlarda daha yüksek isabet oranı yakalamalarını talep ettiği öğrenildi.







