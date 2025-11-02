Yeni Şafak
Güncel borç açıklandı: Beşiktaş'ın borcu ne kadar, kaç milyon TL?

Güncel borç açıklandı: Beşiktaş’ın borcu ne kadar, kaç milyon TL?

2/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Beşiktaş Kulübü’nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti.
Beşiktaş Kulübü’nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti.

Beşiktaş Kulübü, 2025 yılına ait mali tablosunu düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna ilan etti. Siyah-beyazlı camiada güncel borç miktarı, kulüp tarihinin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. Peki, Beşiktaş’ın borcu ne kadar, kaç TL?

Beşiktaş Kulübü’nün 2025 yılı mali durumu kamuoyuyla paylaşıldı.

Beşiktaş’ın borcu ne kadar, kaç TL?

Beşiktaş’ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda toplam borcunun 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olduğu açıklandı.


Beşiktaş Kulübü’nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda söz alan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, toplantıya katılan kongre üyelerine mali konularda bilgi vererek siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olduğunu belirtti.



