Beşiktaş’ın borcu ne kadar, kaç TL?

Beşiktaş’ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda toplam borcunun 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olduğu açıklandı.