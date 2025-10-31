O galibiyet altın değerinde: Sadettin Saran Beşiktaş derbisi için kesenin ağzını açtı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak ve tüm Türkiye'nin kilitleneceği Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de galibiyet için seferberlik ilan edildi. Domenico Tedesco, gece gündüz demeden maç planı üzerinde çalışırken, yönetim de futbolcuları finansal olarak ateşleyecek bir hamle yaptı.

