O galibiyet altın değerinde: Sadettin Saran Beşiktaş derbisi için kesenin ağzını açtı

09:5531/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak ve tüm Türkiye'nin kilitleneceği Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de galibiyet için seferberlik ilan edildi. Domenico Tedesco, gece gündüz demeden maç planı üzerinde çalışırken, yönetim de futbolcuları finansal olarak ateşleyecek bir hamle yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olacak. Dev derbinin hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun gece gündüz maç planı üzerinde çalıştığı aktarıldı.


Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde galibiyet için kenetlenirken yönetimin de prim sözüyle motivasyonu en üst noktaya çektiği belirtiliyor.


Sabah'ta yer alan habere göre, Saran, Beşiktaş derbisinin primini belirledi. Pazar günü galibiyet gelmesi durumunda sarı-lacivertli futbolculara 1.5 milyon euro prim dağıtılacak. 

Mourinho döneminde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynanan derbi maçlarda galibiyete hasret kalan sarı-lacivertliler, Tedesco ile şeytanın bacağını kırmak istiyor.


