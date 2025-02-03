Galatasaray'da ayrılık: Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt Fussball AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt Fussball AG, kulübümüze net 3.000.000 Euro transfer ücreti ve 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir."