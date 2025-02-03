Galatasaray'da ayrılık: Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray Kulübü, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yle karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini ve Alman ekibi Frankfurt'a transfer olduğunu duyurdu.
Galatasaray, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. 31 yaşındaki forvet oyuncusunun yeni takımı Bundesliga ekiplerinden Frankfurt oldu.
"Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt Fussball AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt Fussball AG, kulübümüze net 3.000.000 Euro transfer ücreti ve 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir."
Batshuayi, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olmuştu. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla toplamda 30 maça çıkarken 7 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.