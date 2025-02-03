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Galatasaray'da ayrılık: Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da ayrılık: Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

23:253/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Michy Batshuayi, sezon başında Galatasaray'a imza atmıştı.
Michy Batshuayi, sezon başında Galatasaray'a imza atmıştı.

Galatasaray Kulübü, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yle karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini ve Alman ekibi Frankfurt'a transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. 31 yaşındaki forvet oyuncusunun yeni takımı Bundesliga ekiplerinden Frankfurt oldu.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt Fussball AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt Fussball AG, kulübümüze net 3.000.000 Euro transfer ücreti ve 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir."


Eintracht Frankfurt, Batshuayi'yi bu videoyla duyurdu;

Batshuayi, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olmuştu. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla toplamda 30 maça çıkarken 7 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.




#Galatasaray
#Sözleşme fesih
#Michy Batshuayi

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