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Galatasaray'da Brazao hamlesi

Galatasaray'da Brazao hamlesi

Umut Yılmaz
04:002/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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2023-24 sezonu devre arasında Santos’a bedelsiz transfer olan Brazao’nun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
2023-24 sezonu devre arasında Santos’a bedelsiz transfer olan Brazao’nun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sezon sonunda vedaya hazırlanan Fernando Muslera’dan bayrağı devralacak kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray'ın, Brezilya ekibi Santos’un file bekçisi Gabriel Brazao ile ilgilendiği öne sürüldü. Menajeriyle temasa geçilen 24 yaşındaki Brezilyalı kalecinin 4 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera’nın yerine kaleci arayışlarına devam ediliyor. Yerli ve yabancı birçok kaleciyle ilgilenen sarıkırmızılı takım için son iddia Brezilya’dan geldi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre;sarı-kırmızılılarn, Santos’un kalecisi Gabriel Brazao ile ilgileniyor. Galatasaray’ın resmi teklif yapmasa da 24 yaşındaki kalecinin menajeriyle temasa geçtiği ve maliyet hakkında bilgi leraldığı iddia edildi. 1,92 boyundaki kalecinin Transfermarkt verilerine göre 4 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Bu sezon Santos’la 19 maça çıkan Brazao, ağlarında 25 gol gördü. Genç file bekçisi 4 maçta ise kalesini gole kapattı.


GENÇ YAŞTA UZUN KARİYER

Transfer listesinde yer alan Brazao, 24 yaşında olmasına rağmen uzun bir kariyere sahip oldu. Cruzeiro altyapısından yetişen Brezilyalı oyuncu, 2019’da Parma ile Avrupa’ya ‘merhaba’ dedi. Aynı sene Inter’e 6.3 milyon Euro karşılığında transfer olan genç oyuncu sırasıyla Albacete, Real Oviedo, Cruzeiro, SPAL ve Ternana’da kiralık oynadı.


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