Galatasaray'da Brazao hamlesi

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera’nın yerine kaleci arayışlarına devam ediliyor. Yerli ve yabancı birçok kaleciyle ilgilenen sarıkırmızılı takım için son iddia Brezilya’dan geldi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre;sarı-kırmızılılarn, Santos’un kalecisi Gabriel Brazao ile ilgileniyor. Galatasaray’ın resmi teklif yapmasa da 24 yaşındaki kalecinin menajeriyle temasa geçtiği ve maliyet hakkında bilgi leraldığı iddia edildi. 1,92 boyundaki kalecinin Transfermarkt verilerine göre 4 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Bu sezon Santos’la 19 maça çıkan Brazao, ağlarında 25 gol gördü. Genç file bekçisi 4 maçta ise kalesini gole kapattı.