Galatasaray emin adımlarla

Süper Lig’in 33. haftasında Eyüpspor sahasında lider Galatasaray’ı konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadele sarı-kırmızılı takımın 5-1 üstünlüğüyle tamamland. Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken hata yapmayan sarıkırmızılı takım, en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan 5 puanlık farkı korudu. Gelecek sezon için Avrupa hayali kuran Eyüpspor iste üst üste 2. mağlubiyetiyle ağır darbe aldı. Maçın ilk yarısında iki takım da kontrollü oynamaya çalıştı. Galatasaray’ın baskı kurmasına izin vermeyen Eyüpspor, pas noktalarını iyi kapattı. 2. dakikada Yunus’un pasında Osimhen, şutunda direğe takıldı. 18’de Lemina’nın açtığı ortayı göğsüyle kontrol eden Sallai, şutunda Berke’yi geçemedi. 29’da Sara’nın kullandığı korneri Osimhen aşırtırken, Sallai arka direkte tamamladı: 0-1. Galatasaray ikinci yarıya ise çok etkili başladı. 51’de Kaan’ın derin pasıyla defans arkasına sarkan Yunus’un sert şutu üst direkten döndü. 56’da Sara’nın sağ taraftan kullandığı korneri ön direkte Osimhen aşırtırken, arka direkte bu kez Torreira fileleri havalandırdı: 0-2. 71’de Morata’nın şık pasıyla ceza sahasında topla buluşan Osimhen ilk şutunda Claro’ya takılsa da dönen topu filelerle buluşturdu: 0-3. 79’da Caner’in kullandığı frikik vuruşuna kafasını uzatan Claro, takımının tek golünü kaydetti: 1-3. Morata, 87’de Lemina, 89'da ise Kaan'ın paslarını filelere gönderdi: 1-5.