Galatasaray'da çare transfer

Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de puan kayıpları yaşayan Galatasaray, gözünü devre arası transfer dönemine dikti. İki kulvarda da şampiyonluk hedefiyle ilerleyen sarı-kırmızılı kulüp, ara transferi hareketli geçirmeye hazırlanıyor. Galatasaray, en büyük problemi sakat oyuncu sayısının artması sebebiyle yaşıyor. İcardi, Jakobs ve Kaan Ayhan’ın ardından Abdülkerim Bardakcı’nın da sakatlanması sarı-kırmızılı takımın işini zorlaştırdı. Ayrıca teknik direktörü Okan Buruk yedek kulübesinden istediği verimi alamadığı için devamlı aynı futbolcularla maçlara çıkıyor. Dinlenme şansı bulamayan oyuncuların yorgunluk seviyeleri de yükselirken, devre arasında bu problemlerin çözülmesi bekleniyor.

Galatasaray, ilk olarak alternatifi olmayan bölgeleri güçlendirecek. Yunus Akgün sol kanatta, Jakobs ise sol bekte yalnız kaldı. İki futbolcunun da görev bölgeleri en az birer isimle güçlendirilecek. Ayrıca mutsuz olan ve düşük formuyla dikkat çeken Nelsson’un da satılması halinde bir stoper transfer edilecek. Bu sezon yedek kalan ve sonradan oyuna girdiği maçlarda kendini gösteremeyen Kerem Demirbay’ın yerine de bir merkez orta saha bakılacak. Mertens dışında 10 numarası bulunmayan Galatasaray, 37 yaşındaki futbolcuyla değişimli oynayacak bir orta saha oyuncusu da almaya çalışacak.