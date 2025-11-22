Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm: Eksik sayısı 10'a yükseldi

Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılılarda iki futbolcu daha sakatlandı ve eksik sayısı 10'a yükseldi.
Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar galibiyetle ayrıldı ve Fenerbahçe maçı öncesi hata yapmadı.
Milli arada bir çok oyuncusu sakat veren Galatasaray'da iki yıldız isim Gençlerbirliği maçına devam edemedi.
Adalesinde ağrı hisseden orta saha oyuncusu Mario Lemina ile savunma oyuncusu Wilfried Singo sakatlanarak oyundan çıktı.
Sarı-kırmızılılarda sakat oyuncu sayısı 7’ye yükselirken, üç futbolcu da cezalı durumda. Union SG ve Fenerbahçe maçları öncesi Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Ismael Jakobs, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Yunus Akgün sakatlıkları bulunuyor. Roland Sallai, Eren Elmalı ile Metehan Baltacı ise cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak.