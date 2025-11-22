Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm: Eksik sayısı 10'a yükseldi

Milli arada bir çok oyuncusu sakat veren Galatasaray'da iki yıldız isim Gençlerbirliği maçına devam edemedi.

Sarı-kırmızılılarda sakat oyuncu sayısı 7’ye yükselirken, üç futbolcu da cezalı durumda. Union SG ve Fenerbahçe maçları öncesi Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Ismael Jakobs, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Yunus Akgün sakatlıkları bulunuyor. Roland Sallai, Eren Elmalı ile Metehan Baltacı ise cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak.