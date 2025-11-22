Okan Buruk açıkladı, Galatasaraylı taraftarlar Icardi'ye tepki gösterdi

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Gençlerbirliği maçına yedek başladı. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldızın neden ilk 11'de olmadığını açıkladı.
Galatasaray’da Mauro Icardi, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maç yedek kulübesinde başladı.
Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde yaptığı açıklamada, yıldız golcünün takıma genç katıldığını ve bu nedenle ilk 11'de olmadığını söyledi.
Okan Buruk, "Icardi'nin ailevi nedenlerden dolayı seyahati olmuştu, geç katıldı. Bugün ilk 11'de başlamıyor. Oyunun devamında kullanacağız" diye konuştu.
Arjantinli futbolcunun hafta içinde ülkesinde bir şov programına katıldığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
Bu gelişmenin ardından “ailevi sebepler” açıklamasını yeterli bulmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından Icardi’ye tepki gösterdi.
Öte yandan Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı formayla 100 maçı geride bırakmasından dolayı Icardi'ye karşılaşma öncesi plaket ve özel forma takdim etti.