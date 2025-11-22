Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk açıkladı, Galatasaraylı taraftarlar Icardi'ye tepki gösterdi

Okan Buruk açıkladı, Galatasaraylı taraftarlar Icardi'ye tepki gösterdi

20:2222/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Gençlerbirliği maçına yedek başladı. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldızın neden ilk 11'de olmadığını açıkladı.

Galatasaray’da Mauro Icardi, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maç yedek kulübesinde başladı.

Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde yaptığı açıklamada, yıldız golcünün takıma genç katıldığını ve bu nedenle ilk 11'de olmadığını söyledi. 

Okan Buruk, "Icardi'nin ailevi nedenlerden dolayı seyahati olmuştu, geç katıldı. Bugün ilk 11'de başlamıyor. Oyunun devamında kullanacağız" diye konuştu.

Arjantinli futbolcunun hafta içinde ülkesinde bir şov programına katıldığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu gelişmenin ardından “ailevi sebepler” açıklamasını yeterli bulmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından Icardi’ye tepki gösterdi.

Öte yandan Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı formayla 100 maçı geride bırakmasından dolayı Icardi'ye karşılaşma öncesi plaket ve özel forma takdim etti.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Mauro Icardi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...