SÜPER LİG

Galatasaray'da Falcao ve Saracchi şoku

Galatasaray’da, Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Falcao ve Saracchi’den kötü haber geldi. İki oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, ligin 23. haftasında Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştireleceği öğrenildi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Galatasaray’a Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile ilgili kötü haber geldi. Ligin ikinci yarısına sakat oyuncuların dönmesiyle iyi başlayan sarı-kırmızılılarda gelen bu haber moralleri alt üst etti. Süper Lig’de oynanan Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyun dışında kalan Kolombiyalı futbolcu ile Uruguaylı oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İki oyuncununda tedavisine başlanırken, ligin 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirilecekleri belirtildi. Falcao, Konyaspor maçının 57. dakikasında attığı bir depar sonrasında sağ arka adalesinden sakatlanmış, sağlık ekibinin tavsiyesiyle kendini zorlamadan kenara alınmıştı. Falcao bilindiği gibi sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında uzun süre takımdan uzak kalmıştı. Sarı-kırmızılılarda yeni katılan ve takıma uyum sağlamaya çalışan Saracchi de, sol kanattan attığı bir depar sonrasında kendini yerde buldu. O da oyundan alındı. Uruguaylı sol bekin de arka adalesinde zorlanma olduğu ortaya çıktı.

Marcelo Saracchi
Marcelo Saracchi

F.BAHÇE MAÇINDA SAHADALAR

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada “Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve dün MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi’nin ve Radamel Falcao’nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır” denildi. Oyuncular, yoğun tedavinin ardından Fenerbahçe maçında sahada olacak.

Yabancı krizi

  • Devre arası transfer döneminde kadrosunu Saracchi, Onyekuru ve Sekidika ile güçlendiren Galatasaray’da gidecek oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılarda Steven Nzonzi, Jimmy Durmaz, Emre Mor ve Yuto Nagatomo ile transfer döneminin sonuna kadar yolların ayrılması planlanıyor. Mevcut kadrosunda 17 yabancı oyuncu bulunan Galatasaray, kural gereği 14 yabancı oyuncuya lisans çıkartabilecek. Bu nedenle sarı- kırmızılıların, transferin son günü olan 31 Ocak tarihine kadar en az 3 oyuncusu ile yollarını ayırması ya da lisanslarını askıya alması gerekecek. Kadroda düşünülmeyen oyuncuların takım bulamama ihtimalini de göz önünde bulunduran Galatasaray yönetimi, uzun süreli sakatlığı bulunan Luyindama ile Nzonzi ve Nagatomo’nun lisansını askıya almayı planlıyor.

Elazığspor ligden çekiliyor
Elazığspor ligden çekiliyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, 6.8’lik Elazığ depreminin ardından ligden çekilme talebinde bulunacak. Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, artçıların devam ettiğine dikkat çekerek, bu halde maçlara çıkmak istemediklerini söyledi.Kadrodaki futbolcuların büyük çoğunluğunun Elazığlı olduğunu belirten Öztürk, “Bizim 7-8 oyuncumuz dışarıdan gelmiş, 20’ye yakın oyuncumuz bizim evlatlarımız. Kulüp tesislerimizde yer yer çatlaklar meydana gelmiş durumda. Biliyorsunuz depremin en çok etki yaptığı yer Sürsürü Mahallesi. Yakın bir konumdayız biz de. Aynı fay üstünde. Tesislerimiz yaklaşık 25-30 yıllık bina. Eski bir bina. Daha önceden bir deprem güçlendirilmesi yapılmamış. Biz geldiğimiz dönemlerde bakım onarımını yaptık. Bizim bu altyapı oyuncularımızın ailelerinin oturduğu mahalleler hasarlı. Çoğu Sürsürü ve Rüstempaşa Mahalleri’nde oturuyor. Tanıdıklarının ve ailelerinin ikamet ettikleri binalarda hasarlar var. Herkes huzursuz. Dışarıdan gelen oyuncularımız da gitmek istiyorlar. Eşleri ve aileleri arıyorlar. ’Gitme Elazığ’a, çık gel’ diyorlar. Onları bir yandan frenlemeye çalışıyoruz. Motive etmeye çalışıyoruz. Şu an takımımızdaki oyuncularımız ve teknik heyetimizle beraber yerle bir olmuş durumdayız. Bu halde de biz maçlara çıkmak istemiyoruz” dedi.“TFF’ye başvuracağız”Haklarının saklı kalması kaydıyla ligden çekilme talebinde bulunacaklarını söyleyen Başkan Öztürk, “TFF’ye bu konuda başvurumuzu yapacağız. Gerekli belgelerimizi ve dilekçelerimizi sunacağız. Geçmişte Sakarya, Yalova, Darıca’ya bu imkanlar sağlandı. Hakları saklı kalmak şartıyla ligden çekildiler, gelecek sezon yeniden başladılar. Çok ciddi ekonomik destekler aldılar. Sakaryaspor’un borçları ödendi, TFF o dönem çok ciddi destekler verdi. Spor Toto’dan destekler aldılar. Tesisler yenilendi. Sakaryaspor’un borcu minimize edildi. Bu afet nedeniyle zaten takım psikolojik çöküntü içerisinde. Biz de bu psikolojik arbedeyi kaldıracak durumda değiliz. En son Van depreminde şöyle bir uygulama oldu. Ben Vanspor Başkanı’yla görüştüm. O dönemde TFF’nin şöyle bir teklifi olmuş; ’ya ligden çekilin veya maçlarınızı başka şehirde oynayın tüm masraflarınızı biz karşılayalım’ diye. Vanspor Kulübü ligden çekilmek yerine 2. formülü tercih etmiş. Maçlarını İstanbul’da oynamışlar. Bütün masraflarını karşılamışlar. Ama biz o pozisyonda değiliz. Zaten düşme hattında oynuyoruz. Geçen sene stadımız olmadığı için küme düşmüştük. Maçlarımızı il dışında oynamıştık. Biz maçlarımızı evimizde oynamış olsaydık ben o takımı düşürmezdim. Bizim için önemli olan birinci formülün uygulanması” ifadelerini kullandı.“Dosyamızı sunacağız”TFF’den aflarını isteyeceklerini kaydeden Öztürk, “Ben bu konuyla ilgili olarak Nihat Özdemir Başkanımızla görüştüm. Yönetim kurulunda 1-2 arkadaşımızla yine görüştük. Mehmet Ağar ağabeyimizle de bir görüşme yaptık. Kendisi de Nihat Başkanımızla bir görüşme yaptı. Biz Elazığspor olarak dosyamızı sunacağız. Malatya bölgemize götürüp teslim edeceğiz. Bir an evvel olumlu kararın tarafımıza verilmesi bizi mutlu edecektir. En azından bu acının içerisinde bir nebze olsun kafamızı toparlayıp, depremzedelere yardım olsun, sosyal aktivitelerin içerisinde olup Elazığspor olarak vatandaşımıza destek olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.Bilgi;Şehrimizde meydana gelen deprem nedeniyle 26 Ocak Pazar günü oynayacacak olan Tuzlaspor-Elazığspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.#elazığspor&mdash; Birevim Elazığspor Kulübü (@elazigspororgtr) January 24, 2020


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Enkaz altından kurtarılan Emir Fenerbahçeli f...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.