Galatasaray'da Falcao ve Saracchi şoku

Galatasaray’a Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile ilgili kötü haber geldi. Ligin ikinci yarısına sakat oyuncuların dönmesiyle iyi başlayan sarı-kırmızılılarda gelen bu haber moralleri alt üst etti. Süper Lig’de oynanan Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyun dışında kalan Kolombiyalı futbolcu ile Uruguaylı oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İki oyuncununda tedavisine başlanırken, ligin 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirilecekleri belirtildi. Falcao, Konyaspor maçının 57. dakikasında attığı bir depar sonrasında sağ arka adalesinden sakatlanmış, sağlık ekibinin tavsiyesiyle kendini zorlamadan kenara alınmıştı. Falcao bilindiği gibi sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında uzun süre takımdan uzak kalmıştı. Sarı-kırmızılılarda yeni katılan ve takıma uyum sağlamaya çalışan Saracchi de, sol kanattan attığı bir depar sonrasında kendini yerde buldu. O da oyundan alındı. Uruguaylı sol bekin de arka adalesinde zorlanma olduğu ortaya çıktı.

F.BAHÇE MAÇINDA SAHADALAR

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada “Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve dün MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi’nin ve Radamel Falcao’nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır” denildi. Oyuncular, yoğun tedavinin ardından Fenerbahçe maçında sahada olacak.

Yabancı krizi

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Saracchi, Onyekuru ve Sekidika ile güçlendiren Galatasaray’da gidecek oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılarda Steven Nzonzi, Jimmy Durmaz, Emre Mor ve Yuto Nagatomo ile transfer döneminin sonuna kadar yolların ayrılması planlanıyor. Mevcut kadrosunda 17 yabancı oyuncu bulunan Galatasaray, kural gereği 14 yabancı oyuncuya lisans çıkartabilecek. Bu nedenle sarı- kırmızılıların, transferin son günü olan 31 Ocak tarihine kadar en az 3 oyuncusu ile yollarını ayırması ya da lisanslarını askıya alması gerekecek. Kadroda düşünülmeyen oyuncuların takım bulamama ihtimalini de göz önünde bulunduran Galatasaray yönetimi, uzun süreli sakatlığı bulunan Luyindama ile Nzonzi ve Nagatomo’nun lisansını askıya almayı planlıyor.