​Galatasaray'da ilk hedef: 1 golcü 1 forvet

Galatasaray’da, ikinci yarı için çalışmalar şimdiden başlarken, ilk hedef, sezon başında olduğu gibi orta saha transferi. Sarı-kırmızılılar, orta saha dışında ara transfer döneminde forvet ve kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. Sezonun başarılı ismi Taylan’ın yükünü alabilecek bir oyuncunun takviyesinin düşünüldüğü ifade edildi.
Hücumda ise kanat ve forvet transferi planlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefliyor. Forvette bölgesinde ise Falcao’nun durumuna göre bir oyuncunun alınmasının gündeme gelebileceği belirtildi. Avrupa’da birçok takımın ilgi gösterdiği Marcao ve Luyindama için iyi bir teklif gelirse değerlendirilecek. Bu 2 futbolcudan birinin satışı gerçekleşirse, 1 stoper transferi de yapılacak.
ETEBO AYRILMIYOR
- Öte yandan Njierya basınına konuşan Etebo Karo, sarı-kırmızılılarda kalmak istediğini ifade etti. Stoke City’den kiralanan Nijeryalı oyuncu, sarı kırmızılı ekipte kalmak istediğini söyledi. Devre arasında takımdan ayrılacağına dair çıkan haberleri değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, “Tek amacım takım arkadaşlarıma yardımcı olmak” dedi. İstanbul’da mutlu olduğunu belirten Etebo, şu anda takımın ligde daha güçlü olmasına odaklandığını da sözlerine ekledi. Sezon başında Galatasaray’a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, 10 resmi maçta forma giydi. Yaşadığı sakatlıkla Türkiye kariyerine başlayan Etebo, sadece 3 maça 11’de başladı. Galatasaray’ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Etebo için 7,5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor.
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