​Galatasaray'da ilk hedef: 1 golcü 1 forvet

Galatasaray’da, ikinci yarı için çalışmalar şimdiden başlarken, ilk hedef, sezon başında olduğu gibi orta saha transferi. Sarı-kırmızılılar, orta saha dışında ara transfer döneminde forvet ve kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. Sezonun başarılı ismi Taylan’ın yükünü alabilecek bir oyuncunun takviyesinin düşünüldüğü ifade edildi.

Hücumda ise kanat ve forvet transferi planlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefliyor. Forvette bölgesinde ise Falcao’nun durumuna göre bir oyuncunun alınmasının gündeme gelebileceği belirtildi. Avrupa’da birçok takımın ilgi gösterdiği Marcao ve Luyindama için iyi bir teklif gelirse değerlendirilecek. Bu 2 futbolcudan birinin satışı gerçekleşirse, 1 stoper transferi de yapılacak.

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