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Galatasaray'da korkutan sakatlık: Yıldız oyuncu sedye ile oyundan çıktı

Galatasaray'da korkutan sakatlık: Yıldız oyuncu sedye ile oyundan çıktı

Haber Merkezi
22:397/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Icardi sedye ile oyundan çıktı
Icardi sedye ile oyundan çıktı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Tottenham ile Rams Park'ta karşı karşıya geldiği maçta, korkutan bir sakatlık yaşandı. Sarı kırmızılı oyuncu Mauro Icardi, oyuna devam edemedi.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında sahasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadelede üstün bir oyun ortaya koyan sarı kırmızılı takımda, korkutan bir sakatlık yaşandı.


Mücadelenin 82. dakikasında Mauro Icardi, sakatlık geçirdi. Rakip kaleciye doğru ön alan baskısı yapan yıldız oyuncu, bir anda yerde kaldı. Saha kenarına doğru bacağını işaret eden Icardi, oyuncu değişikliği istedi.


Daha sonra sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte Icardi, sedye ile kenara geldi. Icardi yerine Batshuayi oyuna dahil oldu.


'Dizinde esneme var'

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, TRT Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Icardi'nin durumu MR'dan sonra belli olacak. Dizinde bir esneme hissetti."



#Galatasaray
#Tottenham
#Icardi

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