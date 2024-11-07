Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında sahasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadelede üstün bir oyun ortaya koyan sarı kırmızılı takımda, korkutan bir sakatlık yaşandı.

Mücadelenin 82. dakikasında Mauro Icardi, sakatlık geçirdi. Rakip kaleciye doğru ön alan baskısı yapan yıldız oyuncu, bir anda yerde kaldı. Saha kenarına doğru bacağını işaret eden Icardi, oyuncu değişikliği istedi.

Daha sonra sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte Icardi, sedye ile kenara geldi. Icardi yerine Batshuayi oyuna dahil oldu.