Galatasaray'da kupa mesaisi başladı

17:351/03/2026, Pazar
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor takımları RAMS Park’ta karşılaştı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 3 Mart Salı günü Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, dinamik ısınma sonrası 8'e 2 pas çalışması yaptı.

Topa sahip olma çalışmalarının ardından antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.



