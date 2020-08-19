Lemina ve Seri’ye kiralık teklif: Sarı kırmızılılar her iki ismi de kampa yetiştirmeye çalışacak

Lemina ile yıllık 1,4 milyon Euro üzerinden anlaşan Galatasaray, Gabonlu yıldızı bonservisini elinde bulunduran Southampton ile kiralama formülü ile görüşmeleri sürdürüyor. Tatiline Türkiye’de devam eden Lemina’nın transferin tamamlanmasının ardından Galatasaray kampına katılacağı öğrenildi. Jean Michael Seri için ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’la görüşmeler sürüyor. Teknik heyetin bir sezon daha kalması yönünde rapor verdiği Fildişi Sahilli oyuncu için yönetim gelecek hafta Fulham yöneticileriyle masaya oturacak.

LUYİNDAMA İÇİN FIFA’DAN ÖDEME

Galatasaray’ın sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Luyindama için FIFA ödeme yapıyor. Kongo Milli Takımı ile 18 Kasım’da Gambiya maçında sakatlanan Luyindama için FIFA 600 bin Euro sakatlık tazminatı ödeyecek.

Falcao Aslan Park’ı gezdi

Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina’da bulunan Aslan Park’ı gezdi. Kaplan lakaplı ünlü futbolcu, daha sonra eşi ve çocukları ile 2.5 aylık kaplanların bulunduğu alana geldi. Burada bol bol fotoğraf çektiren aile, yavru kaplanları sevdi.