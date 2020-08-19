TRANSFER

Galatasaray'da transferde son durum ne? Galatasaray kimleri transfer edecek?

Lemina ve Seri’ye kiralık teklif: Sarı kırmızılılar her iki ismi de kampa yetiştirmeye çalışacak

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ederken, orta sahayı güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp geçtiğimiz sezon bir yıllığına kiraladığı iki ismi tekrar geçici olarak transfer etmek istiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Mario Lemina

Mario Lemina

Lemina ile yıllık 1,4 milyon Euro üzerinden anlaşan Galatasaray, Gabonlu yıldızı bonservisini elinde bulunduran Southampton ile kiralama formülü ile görüşmeleri sürdürüyor. Tatiline Türkiye’de devam eden Lemina’nın transferin tamamlanmasının ardından Galatasaray kampına katılacağı öğrenildi. Jean Michael Seri için ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’la görüşmeler sürüyor. Teknik heyetin bir sezon daha kalması yönünde rapor verdiği Fildişi Sahilli oyuncu için yönetim gelecek hafta Fulham yöneticileriyle masaya oturacak.

LUYİNDAMA İÇİN FIFA’DAN ÖDEME

Galatasaray’ın sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Luyindama için FIFA ödeme yapıyor. Kongo Milli Takımı ile 18 Kasım’da Gambiya maçında sakatlanan Luyindama için FIFA 600 bin Euro sakatlık tazminatı ödeyecek.

Falcao Aslan Park’ı gezdi

Falcao Ailesi Aslan Park'ta
Falcao Ailesi Aslan Park'ta

  • Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina’da bulunan Aslan Park’ı gezdi. Kaplan lakaplı ünlü futbolcu, daha sonra eşi ve çocukları ile 2.5 aylık kaplanların bulunduğu alana geldi. Burada bol bol fotoğraf çektiren aile, yavru kaplanları sevdi.

RB Leipzig'i 3-0 yenen PSG tarihinde ilk kez finalde
RB Leipzig'i 3-0 yenen PSG tarihinde ilk kez finalde

Leipzig'i 3-0 yenen Paris Saint-Germain (PSG), tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Alman ekibi Leipzig ile Fransa'nın PSG takımı karşılaştı.İlk defa son 4'e kalan Leipzig ile organizasyondaki en iyi derecesi olan yarı finale 1995'ten sonra bir kez daha çıkan PSG arasındaki maç, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynandı.Maçtan dakikalarCeza sahasının sol köşesinden kullanılan serbest vuruşta, gelen topa iyi yükselen Marquinhos, PSG'yi 13. dakikada 1-0 öne geçirdi. 42. dakikada Leipzig kalecisi Gulacsi'nin baskı karşısında uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düştü. PSG atağına dönüşen pozisyonda Di Maria, Neymar'ın sağdan gelen pasa yaptığı dokunuşla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fırsatı gole çevirmekte zorlanmayan Di Maria, PSG'nin soyunma odasına 2-0 üstün gitmesini sağladı. 56. dakikda Bernat, Leipzigli Mukiele'nin ayağının kayması sonucu topu önünde bulan Di Maria'nın sol kanattan yaptığı ortada, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. PSG bu golle farkı 3'e çıkardı. Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve maçı 3-0 kazanan PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.Paris ekibinin finaldeki rakibi, Olympique Lyon-Bayern Münih karşılaşmasının ardından belli olacak. Bu gönderiyi Instagram&#39;da gör Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, #RBLeipzig&#39;i 3-0 mağlup eden #PSG tarihinde ilk kez finale yükseldi. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (18 Ağu, 2020, 1:52ös PDT)


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