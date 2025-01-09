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Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı

Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı

22:319/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
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Galatasaray
Galatasaray

Galatasaray Kulübü, PFDK cezalarının ardından federasyonu istifaya davet etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Amaç bellidir. Rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadımızı ve taraftarlarımızı susturmak, pasifize etmek. Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz. Türk sporuna daha fazla zarar vermeden istifa edin!" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü, bu akşam açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarına tepki göstererek, "Galatasaray taraftarlarını susturamazsınız" başlığında açıklama yayımladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüze karşı gösterdiği taraflı ve hasmane tutumunu bu akşam açıkladığı Disiplin Kurulu kararıyla bambaşka bir seviyeye taşımıştır. Hiçbir dayanağı olmayan bir kararla stadımızın yarısından fazlasına denk gelen sayıda taraftarımızın biletleri T. Konyaspor ile oynayacağımız iç saha maçında bloke edilmiştir.


Bu karar, bir kulübün yandaşlığını yapmaktan başka hiçbir görevi kalmamış olan federasyonun tamamıyla iflas ettiğinin en net göstergesidir. Amaç bellidir; rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadyumumuzu ve taraftarımızı susturmak, pasifize etmek.


Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin! Ve şunu unutmayın; siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz! Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız!


Hangi kirli ittifakla karşımıza çıkarsanız çıkın, iyi ve doğru kazanır, Galatasaray kazanır"







#Galatasaray
#TFF
#Trendyol Süper Lig

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