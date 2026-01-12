Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Alman kulübünün, oyuncuyu disiplinsizlik ve izinsiz seyahat nedeniyle FIFA'ya şikayet etme hazırlığına girmesi üzerine Galatasaray yönetimi ve oyuncu tarafı geri adım atmak zorunda kaldı. Kulübünün "derhal geri dön" çağrısına uyan Can Armando Güner, transferin çıkmaza girmemesi ve ceza almaması adına bugün Almanya'ya uçuyor.