Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği 18 yaşındaki gurbetçi genç yetenek Can Armando Güner, kulübü Borussia Mönchengladbach'ın sert tavrı ve hukuksal tehditleri nedeniyle Almanya'ya dönecek.
Sarı-kırmızılıların geleceğe yatırım gözüyle baktığı Can Armando Güner transferi, krize dönüştü. Oyuncuyla ve ailesiyle el sıkışan Galatasaray, yetiştirme bedelini ödeyerek transferi resmiyete dökmeye hazırlanırken; Alman kulübünden gelen "izinsiz seyahat" çıkışı işleri tersine çevirdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Alman kulübünün, oyuncuyu disiplinsizlik ve izinsiz seyahat nedeniyle FIFA'ya şikayet etme hazırlığına girmesi üzerine Galatasaray yönetimi ve oyuncu tarafı geri adım atmak zorunda kaldı. Kulübünün "derhal geri dön" çağrısına uyan Can Armando Güner, transferin çıkmaza girmemesi ve ceza almaması adına bugün Almanya'ya uçuyor.