Galatasaray'ın eski yıldızı Tete transfer oldu! Bonservisi şaşırttı

Galatasaray'ın Panathinaikos'a sattığı Brezilyalı futbolcu Tete'nin yeni adresi Gremio oldu. Kulübün ödediği bonservis bedeli ise sarı-kırmızılı taraftarları şaşırttı.
Galatasaray'a Shakhtar Donetsk'ten büyük umutlarla gelen ancak beklentileri karşılayamayan Tete, 2024 yazında Panathinaikos'a transfer olmuştu.
Brezilyalı futbolcu, ülkesinin takımlarından Gremio'nun yolunu tuttu.
Transfer resmen açıklanırken ödenen bonservis bedeli de ortaya çıktı.
Gremio, 25 yaşındaki oyuncu için Yunan ekibine 6.2 milyon euro ödeyecek. Galatasaray ise oyuncuyu Panathinaikos'a 5.75 milyon euro karşılığında satmıştı.