Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'ın eski yıldızı Tete transfer oldu! Bonservisi şaşırttı

Galatasaray'ın eski yıldızı Tete transfer oldu! Bonservisi şaşırttı

Tuğçe Erginkoç
11:4412/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın Panathinaikos'a sattığı Brezilyalı futbolcu Tete'nin yeni adresi Gremio oldu. Kulübün ödediği bonservis bedeli ise sarı-kırmızılı taraftarları şaşırttı.

Galatasaray'a Shakhtar Donetsk'ten büyük umutlarla gelen ancak beklentileri karşılayamayan Tete, 2024 yazında Panathinaikos'a transfer olmuştu.

Brezilyalı futbolcu, ülkesinin takımlarından Gremio'nun yolunu tuttu. 

Transfer resmen açıklanırken ödenen bonservis bedeli de ortaya çıktı.

Gremio, 25 yaşındaki oyuncu için Yunan ekibine 6.2 milyon euro ödeyecek. Galatasaray ise oyuncuyu Panathinaikos'a 5.75 milyon euro karşılığında satmıştı.

#Tete
#Galatasaray
#Gremio
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ne zaman yapılacak? 2026 yılının ilk TCMB toplantı tarihi açıklandı mı?