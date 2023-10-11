Galatasaray'ın değişmezi Boey

Bu sezon yarıştığı her kulvarda fırtına gibi esen Galatasaray, namağlup yoluna devam ederken, sezonun en istikrarlı futbolcusu olarak Sacha Boey göze çarptı. Fransız sağ bek, sarı-kırmızılı takımın oynadığı son 19 resmi maçın tamamına ilk 11'de çıkarken, tümünde 90 dakika sahada kaldı. 1710 dakikadır aralıksız forma giyen Boey, teknik direktör Okan Buruk tarafından hiç rotasyona sokulmadı.





Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Fransız yıldıza hatırı sayılır bir zam yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme teklif edecek.





Yıllık 480 bin Euro kazanan Boey'in maaşı 1.5 milyon Euro'nun üzerine çıkartılacak. Kontratı en az 3 yıl uzatmayı planlayan yönetim, 30 milyon Euro da serbest kalma bedeli koyacak.





Fransa Milli Takımı'ndan davet bekleyen Boey, birçok takım tarafından takip ediliyor. Genç yıldız, yaz transfer döneminde Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, Crystal Palace ve Burnley gibi takımlardan teklif almıştı.





Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de kendini vitrine çıkartan Boey için birçok takım transfer hazırlığı yapmaya başladı.



















