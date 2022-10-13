Kemerburgaz Tesisleri'nin adı Metin Oktay olacak

Galatasaray Kulübü’nün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında üyelere seslenen Başkan Dursun Özbek, “A Takımın Florya’daki yerleşkesini Kemerburgaz’a taşıyoruz. Sahaya makinelerimiz indi. Kemerburgaz’da yaptığımız yeni tesislerimizin adı Metin Oktay olacak” dedi.

Florya’daki tesislerin çağdışı kaldığını söyleyen Özbek, “Yapanları şükranla anıyorum. Bize düşen o imkanlar çerçevesinde yapılan bu tesisleri daha iyi yapmak” ifadelerini kullandı.

Bankalar Birliği ile anlaştıklarını açıklayan Galatasaray Başkanı, “Mecidiyeköy’de 1 milyar TL’nin üzerinde bir fon bize kalacak. Bu miktarın yarısının Bankalar Birliği’ne aktarılması gerekiyor. Bankalar Birliği ile Birliği ile anlaştık. Borç için bize zaman verecekler” diye konuştu.

İlk 6 ayda 543,9 milyon TL zarar

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Yönetici Levent Yaz ise kulübün ilk 6 aylık dönemdeki mali raporları hakkında sunum yaptı. Kulüp ve bağlı ortaklarının 30 Haziran 2022 itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide raporlarına göre, 6 aylık dönem zararlarının 543,9 milyon lira olduğunu aktardı.